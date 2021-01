L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla questione Milik. Infatti, come riporta il quotidiano, il polacco è richiesto non solo dalla Juventus ma anche dall’inter. Secondo il quotidiano anche i nerazzurri sarebbero interessati a un acquisto del polacco da svincolato. Una condizione sfavorevole per Milik che così non potrà giocare gli europei quest’estate.