Gazzetta – Quando ritorna Osimhen? Può saltare anche la Supercoppa: le ultime

Dopo la lussazione alla spalla destra, rimediata a metà novembre, per Victor Osimhen non c’è ancora pace. Ieri è risultato positivo al coronavirus, e il mix tra riabilitazione e isolamento potrebbe costringerlo a saltare ancora più partite del previsto.

Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport:

“Si sperava potesse rientrare a metà mese per testarlo prima della Supercoppa contro la Juve in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia. Ma a questo punto gli interrogativi aumentano e questa eventualità si allontana decisamente. Perché comunque per Osimhen l’inattività è lunga”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe punire l’atteggiamento di Osimhen:

“Questa «leggerezza» è stata notata dal club che ha subito ripreso il giocatore. Che ora rischia anche una multa, perché De Laurentiis sta valutando se censurare più duramente questi atteggiamenti”.