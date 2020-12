Il Mattino – Il rinnovo di Gattuso passa per l’asse Roma-Porto

Nella edizione odierna Il Mattino continua i discorsi delle scorse settimane sul rinnovo di Gattuso con il Napoli. Il tecnico degli azzurri non ha ancora raggiunto un accordo definitivo con la società, infatti diversi sono i nodi che non riescono a sciogliere ADL e il suo agente Jorge Mendes. A breve un Briefing in video conferenza fra il patron azzurro e l’agente portoghese per provare a trovare una quadratura sui diritti d’immagine ma soprattutto su diverse clausole che non convincono del tutto. Alla base però l’accordo pare essersi trovato e sulla nuova durata del contratto fino al 2023 e sull’ingaggio.