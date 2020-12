L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata sulla cessione di Arek Milik, che resta sempre complicata a sei mesi dalla scadenza del contratto del polacco siccome Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro, ritenuti troppi da tutte le squadre che si sono avvicinate all’attaccante, vale a dire Juventus, Roma, Fiorentina e Newcastle. A queste condizioni, non sorprenderebbe vederlo andar via a giugno a zero.