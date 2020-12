Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha bisogno di due terzini visto che sembrerebbero essere in vendita sia Kevin Malcuit, per il quale la società ha ricevuto una chiamata dalla Francia, che Faouzi Ghoulam. Per sostituirli, gli azzurri avrebbero pensato a due profili: Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona, entrambi fuori dai rispettivi progetti tecnici. Entrambi, però, arriverebbero in prestito, visto anche i loro ingaggi elevati.