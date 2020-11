Paul Gascoigne ha voluto ricordare Maradona commentando in modo unico la “Mano de Dios” tra Diego Maradona e Peter Shilton: infatti il portiere inglese proprio ieri aveva ribadito che El Diez non gli avesse mai chiesto scusa per quel gol di mano ai Mondiali in Messico.

Immediata la risposta dell’ex centrocampista della Lazio:

“Maradona è stato un’icona, la gente torna sempre sulla storia della ‘Mano de Dios’ ma è così che Shilton è diventato famoso. Shilty, è quel gol che ti ha fatto conoscere“.