La Lega Di Serie A omaggerà Maradona in questo fine settimana: questo atto è doveroso da parte della Lega, che, grazie alle gesta del campione argentino, del Diez, diventò uno dei campionati più importanti al mondo.

Per la commemorazione, la Lega ha stabilito diverse iniziative: in primis, durante il riscaldamento delle 20 squadre, i maxischermi proietteranno il video di Maradona che palleggia durante il riscaldamento pre Bayern, sulla musica di “Live is life” degli Opus.

In seguito, le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio a centrocampo. Durante il minuto di silenzio, i maxischermi proietteranno le immagini di Maradona.

Infine, al 10′ di ogni partita, per un minuto, ci sarà un ulteriore omaggio a Maradona sui maxischermi.