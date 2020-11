Bologna-Napoli, in programma domenica alle ore 18, rappresenterà una trasferta fondamentale per gli azzurri alla ricerca del riscatto. Ecco di seguito le ultime di formazione in casa Napoli riferite da Sky Sport:

“Il ritorno in campo in Europa League fa da preludio al quasi scontato rientro dal 1′ di Lorenzo Insigne nell’XI titolare del Napoli di scena al “Dall’Ara”. Le scelte europee influenzano quelle di campionato e quindi Osimhen sarà il terminale offensivo mentre in mediana spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz anche se Zielinski è sempre un ottimo candidato là in mezzo. Dietro c’è da scegliere tra Mario Rui e Hysaj”.