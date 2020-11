Secondo quanto riportato da CdS, Sinisa Mihajlovic in vista della sfida contro il Napoli dovrà fare a meno di ben 7 giocatori fuori per infortunio:

“Il Bologna è in emergenza, infatti per la sfida contro il Napoli non ci saranno diversi giocatori. Medel tornerà dopo la sosta, mentre c’è da attendere di più per: Skov Olsen, Santander, Diks, Mbaye, Poli e Sansone. Il tecnico serbo ha disposizione ancora due allenamenti per cercare di recuperare qualcuno per la sfida contro gli azzurri”.