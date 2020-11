Durante “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto il direttore di calciomercato.com Agresti. Ecco le sue parole: “L’inter è realmente interessata a Milik. I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante capace di alternarsi con Lukaku. Peró è difficile trovare un’accordo tra le parti, visto l’ingaggio alto richiesto da Milik e il Napoli non lo lascerà partire a zero a gennaio. Il Napoli è anche interessata a Thauvin che il Marsiglia potrebbe cedere.”



Poi parla di Meret: “Meret si trova bene in azzurro, ma il poco impiego ha portato l’italiano a valutare la possibilità di lasciare il Napoli a titolo definitivo. Anche in estate ha chiesto di andare via, ma De Laurentiis ha deciso di non lasciarlo andare. A gennaio potrebbe partire, ma il Napoli non vuole liberarsi di Meret.”