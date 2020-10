Prof. Portella: “Il Napoli ha eseguito bene il protocollo. Ecco cosa fare in vista di Napoli-Az Alkmaar”

A ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte è intervenuto il Professor Portella, dell’Università Federico II di Napoli ma soprattutto è uno dei membri dello staff che esegue e analizza i tamponi del Napoli. Qui le sue parole:

“Il protocollo prevede che i tamponi si facciano 2/3 volte a settimana, poi prima delle gare ne viene effettuato un altro. I calciatori si stanno sottopongono ogni giorno ad uno sforzo notevole. Io credo che il protocollo sia stato seguito nel modo giusto dal Napoli e i fatti gli danno ragione, in questa situazione è quasi impossibile non avere dei giocatori positivi. Chiaramente post Napoli-Genoa il rischio è aumentato, e sarà così dopo ogni incontro. Tuttavia è difficile dire che Zielinski si sia effettivamente contagiato nella partita contro il Genoa. Diciamo che ci sono diversi fattori che ci fanno sospettare qualcosa del genere. Io opterei per uno stop delle competizioni, e quindi non giocare Napoli-Az Alkmaar come si è fatto per altri sport o per il calcio dilettantistico. Io non lo dico per antipatia, parlo da professionista. Naturalmente questa è la visione di un tecnico, poi subentrano anche motivazioni economiche e emotive. Bloccare il calcio significherebbe poi dare un contraccolpo psicologico ai tifosi.”