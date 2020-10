Prof. Mirone: “Ecco le condizioni di Elmas e Zielinski. Sulla partita di domani…”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il Professor Mirone – Prof Ordinario di Urologia all’Università Federico II di Napoli – nel corso di Marte Live Sport. Qui le sue parole, relative alla situazione di Zielinski ed Elmas – risultati positivi prima di Juventus-Napoli – con conferma anche di Gattuso in conferenza (Qui per saperne di più) e della partita di domani con l’Az Alkmaar, visto il focolaio da Coronavirus degli olandesi:

“Elmas e Zielinski sono risultati ancora positivi, ma nonostante ciò stanno continuando ad allenarsi a casa; mantenendo una condizione fisica immutata se non migliore. I tamponi del Napoli sono tutti negativi, l’unico dubbio è capire le condizioni degli olandesi. Hanno diversi giocatori positivi e questo preoccupa molto. Il tasso di pericolosità è piuttosto alto, domani infatti effettueranno nuovi tamponi. Per come la vedo io questa partita non dovrebbe giocarsi ed essere rimandata, ma il problema credo siano i diritti Tv. “