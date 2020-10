KKN – Trevisani: “Da evitare la situazione del Genoa, è tutto molto complicato”

Ai Microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il telecronista e opinionista di Sky Sport, Riccardo Trevisani. Fra gli argomenti trattati la partita di domani fra Napoli e Az Alkmaar e il focolaio da Coronavirus degli olandesi. Qui le sue parole:

“La situazione è sicuramente particolare e bisogna evitare certe situazioni. Se i contagiati sono stati isolati e tutto sommato la situazione è tranquilla, è un discorso, ma se poi succede come accaduto col Genoa non è più così tranquillo. Il calendario, visti gli europei a giugno, è super fitto, la soluzione su questa partita non è semplice. In questi casi bisogna comportarsi bene, essere in grado di combattere questo virus che può solo andare ad aumentare, con le temperature che si abbassano e le influenze che quindi aumentano, la situazione non può certo migliorare, è sempre più insidiosa.”