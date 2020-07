CdM – Gattuso parla alla squadra: due aspetti da migliorare

Il giorno dopo la sconfitta di Bergamo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è stato un giorno di riflessione. Gattuso infatti ha paura di rilassarsi in vista delle prossime partite di campionato, a partire dalla sfida di domani sera contro la Roma: “Le riflessioni del post-partita di Bergamo si concentrano su due aspetti: il blackout di inizio ripresa, che a portato ai due gol dell’Atalanta, e la scarsa incisività in fase di finalizzazione. La squadra infatti ha prodotto 15 tiri, di cui 8 nello specchio, mentre l’Atalanta ne ha prodotti 6 di cui 4 in porta”.