Beppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano azzurro, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione “Radio Goal” per parlare delle ultime notizie sul Napoli: “Le doti di Lozano già si sapevano, però solamente ora si stanno vedendo grazie anche ai minuti concessi da Gattuso. Ha bisogno di molti minuti, non c’è paragone tra lui e Politano!”.