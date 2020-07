Dopo aver fatto visita a Josip Ilicic, domani sarà Cengiz Under a visitare il San Paolo. Infatti come racconta il Corriere dello Sport, il giocatore è sulla lista del Napoli come post Callejon: “Domani al San Paolo andrà in scena anche l’incontro con Cengiz Under, un tipo talentuoso ritenuto interessante per il post Callejon. Gli azzurri puntano anche Bernardeschi, contropartita per la cessione di Milik”.