Gazzetta – Mertens segna all’Inter, supera Hamsik e rinnova con il Napoli

Dries Mertens supera Marek Hamsik e porta il Napoli in finale di Coppa Italia. Ne parla la versione online della Gazzetta dello Sport:

“Col gol segnato alla fine del primo tempo della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, Dries Mertens è diventato il calciatore del Napoli che ha segnato più gol di tutti, superando nella speciale classifica Marek Hamsik: 122 i gol del belga, 121 quelli dell’ex capitano, mentre al terzo posto c’è Maradona con 115. Dopo aver quasi risolto la questione contrattuale con un accordo per il rinnovo ormai vicinissimo, come ha annunciato nel prepartita il d.s. napoletano Giuntoli (“Pura formalità”) va ricordato che Mertens ha segnato proprio all’Inter, la squadra che avrebbe dovuto accoglierlo nella prossima stagione secondo le voci di mercato del mese scorso. Prima della volontà di restare in azzurro. Per diventare un pezzo di storia del club”.