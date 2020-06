Napoli-Juventus, le probabili scelte di Sarri

La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus è in programma per mercoledì 17 giugno, alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma. Il Corriere dello Sport ha provato ad ipotizzare le possibili scelte di Maurizio Sarri:

“In particolar modo saranno Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e soprattutto Gonzalo Higuain a fare di tutto per essere presenti a Roma. Ci avevano provato già per la sfida con il Milan, a maggior ragione proveranno a farcela per la finale. Con Maurizio Sarri che in ogni caso dovrebbe apportare qualche cambiamento rispetto alla formazione di venerdì sera, per quanto sia stato soddisfatto della prima mezzora di gioco proposta dalla sua Juve. Verso una maglia da titolare Juan Cuadrado, al posto di Danilo o Douglas Costa, per esempio. Mentre a centrocampo potrebbe partire dalla panchina Miralem Pjanic, per lasciare spazio dal primo minuto a Sami Khedira riportando così Rodrigo Bentancur in cabina di regia. Sono solo due delle mosse che potrebbero cambiare volto alla Juve, ma non si escludono sorprese”.