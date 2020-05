Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Tv Luna in merito al rinnovo di Dries Mertens in azzurro: “I meriti del rinnovo vanno all’opera di intermediazione di Gattuso, di Giuntoli, di Chiavelli, ma per amore della verità va detto che anche la moglie di Mertens ha avuto un ruolo fondamentale. Non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli e di andare in altre città europee come Parigi, Londra o Milano”.