LIVE – Il Napoli vince al San Paolo, ma il 2-1 è veramente poco

Continua la corsa verso l’Europa per il Napoli. Al San Paolo sono i difensori a regalare la vittoria: Manolas e Di Lorenzo mettono a segno un gol per tempo su ottimi assist di Insigne e Mertens. Gli azzurri potrebbero dilagare, Nel primo tempo Sirigu si supera in un paio di occasioni, nella ripresa troppi errori sotto porta.

Il Torino non crea nulla escluso nei primi cinque minuti e a novantesimo superato, ed è proprio qui che Edera trova il gol che dimezza la partita, ma ormai è troppo tardi. In attesa di recuperi, gli azzurri restano saldi in zona Europa.