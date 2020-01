Del Genio: “Politano uomo giusto per il Napoli, vi spiego il motivo”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’ormai prossimo acquisto del Napoli, Matteo Politano. Il giocatore questa mattina ha svolto le visite mediche e, a breve, dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Le parole del giornalista:

“Un giocatore come Matteo Politano farà molto comodo al Napoli, perchè sarà possibile costruire anche sulla corsia destra le azioni che si vedono molto spesso con Insigne sulla sinistra. Le caratteristiche dei due sono molto simili, così come i rispettivi movimenti in campo e Gattuso voleva proprio una squadra pressoché simile su entrambi i lati, che sviluppasse un numero simile di azioni, cos’ da dare al Napoli più possibilità di conclusioni verso la porta avversaria”.