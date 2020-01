SKY SPORT – Marchetti: “Il Napoli segue due attaccanti per sostituire Llorente”

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti riporta gli ultimi aggiornamenti sulle trattative del Napoli:

“Gli azzurri sono alla ricerca di un attaccante, puntando Petagna della Spal. Se questo dovrebbe andare in porto, potrebbe esserci la cessione di Llorente all’Inter. C’è sempre Giroud che aspetta l’Inter, ma lo spagnolo del Napoli resta in pista, se gli azzurri riescono a portare a Gattuso un’alternativa. Offerta per Petagna? Il Napoli ha alzato a 22 milioni di euro più due di bonus, ma la Spal vuole trattenerlo per la salvezza. Se dovesse sfumare Petagna, c’è Mateta del Mainz”.