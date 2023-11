Nazionale, cercasi rigorista: la decisione di Spalletti

Dopo l’ennesimo errore dagli undici metri, non sarà più Jorginho il rigorista della Nazionale. Però sorge un dubbio : chi lo sostituira?

Nella nazionale azzurra, sono pochi coloro i quali nei loro club sono rigoristi. Con Immobile non convocato e Berardi che siederà in tribuna questa sera contro l’ucraina a Leverkusen, l’unica alternativa sembra essere Politano che , con Spalletti al Napoli, ha realizzato 3 rigori su 3. Le altre alternative potrebbero essere Barella, Di Marco e Chiesa che però, nelle loro attuali squadre, non sono i rigoristi designati.