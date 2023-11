Real Madrid – Punta a Werner per sostituire l’infortunato Vinicius

Il Real Madrid tiene il fiato sospeso riguardo alle condizioni del suo talentuoso attaccante Vinicius Junior, il quale si è infortunato durante la pausa internazionale con la nazionale brasiliana. Le prime stime indicano una possibile assenza di quasi tre mesi per il giovane attaccante. Tuttavia, la squadra madrilena si trova a giocarsi il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Spagna, tra il 10 e il 14 gennaio. Considerando anche i limiti numerici degli attaccanti a disposizione del mister Ancelotti, non è da escludere un intervento sul mercato invernale.

La possibilità di un acquisto, anche sotto forma di prestito, è concreta. Tra i giocatori che sono stati oggetto di interesse, emerge il nome di Timo Werner, centravanti tedesco del Lipsia. Recentemente, Werner è stato associato ad altre destinazioni plausibili, come il Fulham in Premier League. La decisione del Real Madrid potrebbe dipendere dalle valutazioni sull’entità dell’infortunio di Vinicius Junior e dalla necessità di rinforzare l’attacco in vista delle sfide imminenti.