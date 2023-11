Sky – Zielinski, allarme rientrato: i dettagli

Come riporta Sky Sport, il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski ha accusato una semplice tonsillite durante il ritiro con la sua nazionale. Dovrebbe essere già a disposizione di Walter Mazzarri per l’attesissima sfida contro l’Atalanta del 25 novembre. Ecco quanto si legge: “Allarme rientrato in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, che aveva lasciato il ritiro della sua Nazionale, ha accusato una “semplice” tonsillite che andrà curata e dovrebbe essere a disposizione per la prossima trasferta di campionato contro l’Atalanta, dove spera di rientrare nell’elenco dei convocati anche Victor Osimhen”.