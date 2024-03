Tuttomercatoweb, la valutazione su Di Lorenzo

Venezuela-Italia è stato un test di prova importante per la nazionale guidata da Luciano Spalletti. Gli azzurri, pur soffrendo, sono riusciti a spuntarla con la doppietta di Mateo Retegui. Ma c’è ancora molto lavoro da fare, dato che bisognerà anche abituarsi al nuovo modulo del commissario tecnico fiorentino. Infatti questa sera il tecnico ex Napoli è passato ad una difesa a 3 con il suo ex capitano Giovanni Di Lorenzo, andato parecchie volte in difficoltà. La redazione di Tuttomercatoweb gli ha attribuito un 5, evidenziando, ancora una volta, il cambiamento del difensore partenopeo, molto in difficoltà in questa stagione e questa sera nel marcare l’ex udinese Machis, che ha anche trovato la gioia personale.