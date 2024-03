Italia-Ecuador 2-0: Pellegrini prima e Barella poi regalano la vittoria a Spalletti

L’Italia di Spalletti batte anche l‘Ecuador in questa tournee negli USA in vista dell’Europeo. Due vittorie su due quindi per la nazionale, gli azzurri la sbloccano con la rete di Pellegrini al terzo minuto di gioco. Gara in totale controllo per la squadra di Spalletti nel primo tempo, che va anche vicina al gol del due a zero con Zaniolo e Dimarco. Nella ripresa gli ecuadoriani prendono un po’ di campo, facendosi pericolosi, ma al minuto ottantacinque ci pensa Barella con il cucchiaio a chiudere il match.