Amichevole Venezuela-Italia 1-2: azzurri vincono ma non convincono

L’Italia batte 2-1 il Venezuela nell’amichevole al Chase Stadium di Fort Lauderdale, conquistando il quarto successo della nuova era Spalletti. Di certo è solo un’amichevole, ma gli azzurri hanno giocato tutto tranne che una partita di livello. Infatti, Donnarumma salva l’Italia parando un rigore a Rondon dopo appena 3 minuti di gioco, ma a decidere il match soporifero contro i sudamericani è una doppietta dell’attaccante genoano Retegui, che scalfisce gli avversari con due gol da bomber. In mezzo il gol di Machis nato da un clamoroso pasticcio difensivo azzurro. Per i napoletani hanno giocato Di Lorenzo tutto il match e Raspadori solo pochi minuti al posto di Retegui, Meret in panchina. Il prossimo appuntamento è per domenica sera, quando a New York gli azzurri affronteranno l’Ecuador.