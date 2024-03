Italia, Spalletti ha trovato il suo numero 9?

Venezuela-Italia è stato un grande banco di prova per gli azzurri che hanno potuto così provare delle novità in vista dei prossimi europei in Germania. Anche la questione centravanti sembra risolta anche se Spalletti ci tiene a rimanere cauto. Però è da considerare la crescita di Mateo Retegui che stasera è andato a segno per ben due volte, evidenziando la fame da goal e il suo essere fiero di far parte della maglia azzurra. Rimane da capire se sarà lui il centravanti giusto per difendere il titolo in terra tedesca.