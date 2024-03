Sky Sport – Le probabili formazioni della sfida fra Italia ed Ecuador: possibilità dal 1′ per Raspadori

Domani sera la nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti affronterà in amichevole negli Stati Uniti l’Ecuador dopo aver battuto per 2-1 il Venezuela. Il ct ex Napoli domani farà ruotare diversi giocatori, e proprio per questo motivo partiranno dal 1′ minuto molti giocatori che non sono partiti titolari giovedì sera. Come riportato da Sky Sport in porta dovrebbe esserci Vicario al posto di Donnarumma, anche se al momento c’è il ballottaggio tra il portiere ex Empoli ed Alex Meret del Napoli. In attacco nuova possibilità nel ruolo di falso nueve per Giacomo Raspadori, che sostituisce Retegui, con Zaniolo e Pellegrini che agiranno alle sue spalle. A centrocampo il quartetto sarà formato da Jorginho e Barella al centro per la fase di interdizione e di impostazione, mentre sulle fasce Dimarco a sinistra e Bellanova è favorito su Cambiaso a destra. In difesa i tre saranno Darmian, Mancini e Bastoni. Questa la probabile formazione azzurra:

Italia (3-4-2-1) – Vicario; Darmian; Mancini; Bastoni; Bellanova; Barella; Jorginho; Dimarco; Zaniolo; Pellegrini; Raspadori