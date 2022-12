Sandro Tonali, giocatore del Milan, la squadra di cui è tifoso, è con la squadra rossonera a Dubai per la seconda parte della preparazione in vista della ripresa del campionato.

Tonali, mediano rossonero, ha parlato della lotta Scudetto e dello stato d’animo con cui il club si avvicina alla ripresa: Tonali lancia il guanto di sfida al Napoli con queste parole:

“Mi chiedo perché non dovremmo crederci. Siamo fiduciosi per due motivi: mancano ancora più della metà delle partite e questo Milan è davvero forte. Non so se siamo più forti dell’anno scorso, ma abbiamo più esperienza. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport.