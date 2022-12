Dall’Inghilterra – Il Newcastle punta forte su Kvaratskhelia, ecco la possibile offerta degli inglesi

Khvicha Kvaratskhelia ha giocato una prima parte di campionato ad altissimi livello fino a questo momento e ha attirato le attenzioni di vari club. Come riporta il giornale inglese The Times anche il Newcastle è rimasto sorpreso dal georgiano, che ora è il primo obiettivo di mercato. I bianconeri hanno osservato molto il numero 77 nel corso di questi primi mesi in Italia e lo hanno messo in cima alla lista dei desideri. Sembra che i ‘Magpies’ siano pronti anche a sborsare una grossa somma di denaro per l’ex Dinamo Batumi e vorrebbero fare un’offerta vicina ai 60 milioni di euro.