Il Napoli ricorda Mihajlovic: “Non si sono mai incrociati i percorsi ma ha sempre manifestato simpatia per il club azzurro”

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic all’età di 53 anni ha scosso tutto il mondo del calcio e tutti ricordano il grande uomo che è stato il serbo. Anche la Ssc Napoli ha voluto rendergli omaggio andando a ricordare tutte le sue dichiarazioni di simpatia verso il club azzurro e la sua speranza di vedere il Napoli vincere. Tutto il club a partire dal presidente de Laurentiis si stringe attorno alla famiglia ed esprime profondo dolore per la morte di Mihajlovic, che in Italia ha trascorso gran parte della sua carriera professionista. Questo il messaggio del club:

“Il mondo del Calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Prima da calciatore e poi da allenatore, Mihajlovic è stato un protagonista assoluto degli ultimi 30 anni di storia del campionato italiano. Giunto in Serie A nel 1992, oltre al temperamento e al carisma, di Sinisa si ricorda la straordinaria tecnica sui calci piazzati che ancora oggi lo rende il giocatore che detiene il record di gol su punizione in Italia dell’ultimo trentennio. Mihajlovic non ha mai incrociato il proprio percorso professionale con il Napoli ma ha sempre manifestato ed evidenziato, anche con recenti dichiarazioni pubbliche, ammirazione, rispetto e simpatia per il Club azzurro e per la città augurando successi e traguardi prestigiosi all’ambiente napoletano. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, Luciano Spalletti e lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia ed esprimono profondo dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, indimenticato protagonista del calcio italiano e figura di grande spessore del panorama sportivo internazionale”.