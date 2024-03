Sudakov, accostato al Napoli: “Sogno la Premier League, ma la Serie A…”

Georgiy Sudakov, attaccante dello Shakhtar Donetsk, spesso accostato al Napoli, ha parlato a Sportitalia. Ecco le sue parole:

Come si sente a sapere di essere considerato come uno dei migliori giovani talenti in circolazione?

“È bello sapere di avere un tale riconoscimento, ma io continuo a lavorare e non ci penso”.

Sogna di giocare in Premier League, ma prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta dall’Italia?

“Certo. Come ho detto, la Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso”.