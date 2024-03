FOTO – D’Aversa contro Henry dopo Lecce-Hellas Verona: brutto scontro tra i due

Ha dell’incredibile quanto accaduto sul terreno di gioco del Via del Mare al termine della partita tra Lecce ed Hellas Verona, conclusa sullo 0-1. A seguito del triplice fischio di Chiffi si è accesa una semi rissa in campo, già partita indirettamente negli ultimi minuti del match: in particolare durante il finale un contatto tra Henry e Pongracic aveva infiammato gli animi dei due giocatori che si sono poi riavvicinati al termine della partita, costringendo addirittura i membri della panchina veneta a trascinare l’attaccante negli spogliatoi. È però clamoroso ciò che rivelano le immagini: ad accendere lo scontro a partita conclusa non sarebbe stato direttamente Pongracic ma il tecnico del Lecce D’Aversa, che ha affrontato con un duro testa a testa o addirittura una testata (le immagini non mostrano chiaramente l’entità del contatto) il numero 9 dell’Hellas.

Da comprendere ora le decisioni prese dalla federazione riguardo la sua possibile squalifica e, eventualmente, dalla società leccese.