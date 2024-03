Barcellona-Napoli, ecco la designazione: chi è l’arbitro della partita

Barcellona-Napoli si avvicina e in vista del match e di tutte le infrasettimanali di Champions League, l’UEFA ha comunicato le varie designazioni arbitrali. La partita tra blaugrana e partenopei sarà diretta da Danny Makkelie con Hessel Steegstra e Jan de Vries assistenti e Rob Dieperink al VAR.

Makkelie ha diretto 45 partite di Champions League nella sua carriera ed è stato già impegnato in partite con squadre italiane in questa stagione: Inter-Benfica, proprio gli azzurri in Napoli-Union Berlino e anche Newcastle-Milan.