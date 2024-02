Di Lorenzo: “Buona prestazione, ci giocheremo tutto al ritorno. Osimhen? È un campione”

Al termine di Napoli-Barcellona, finita 1-1, si è fermato ai microfoni di Prime Video Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una grande squadra, siamo stati compatti e abbiamo dimostrato quello che abbiamo preparato nell’allenamento di ieri. Si poteva fare qualcosa di più, ma abbiamo guadagnato un buon pareggio in vista del ritorno, ora tutto è aperto e ci giocheremo il passaggio del turno contro una grande squadra su un campo difficile, ma è importante per tutti e daremo il massimo”.

Osimhen è finalmente tornato, quanto è stato importante? “Victor è un grande campione ed è tornato con la testa giusta. Il mister ora ha molta scelta in attacco e partita per partita deciderà chi far giocare”