Top&Flop Napoli-Barcellona, il migliore ed il peggior azzurro del match secondo MondoNapoli

Il Napoli pareggia contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita non bellissima da parte degli azzurri, ma molto combattuta. A siglare le reti del match sono stati i due rispettivi bomber: Robert Lewandowsli e Victor Osimhen. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

IL MIGLIORE – Alex Meret

Il portiere friulano è stato determinante nel corso del primo tempo, salvando su Lamime Yamal, Lewandowski e Gundogan. Ci mette una pezza anche negli errori in disimpegno dei compagni di squadra. Non può nulla sul gol dello 0-1 di Lewandowski. Menzione per l’autore della rete del pari Victor Osimhen. Per lui, una partita non semplice, ma il gol ha premiato il suo impegno e la sua voglia.

IL PEGGIORE – Matteo Politano

L’esterno d’attacco ex Sassuolo è stato parecchio impreciso nel corso del match. Raramente è riuscito a saltare l’uomo e a creare pericoli. A lui, si aggiungono Jens Cajuste e Giovanni Di Lorenzo, risultati spenti e poco presenti nella partita, non riuscendo a dare il giusto apporto.