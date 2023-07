Foschi: “Meluso al Napoli? Non me l’aspettavo, ma è una persona seria”

Rino Foschi, ex presidente del Palermo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, parlando del Napoli. Il dirigente sportivo ha commentato la scelta di Aurelio De Laurentiis riguardo il nuovo ds Mauro Meluso, definendolo “una persona seria e capace di adattarsi al lavoro del Napoli”.

Ecco le sue parole: “Meluso al Napoli? Non me lo aspettavo, ma nulla contro di lui. E’ una persona seria, ha tutte le carte in regola per adattarsi al lavoro che fa il Napoli, a cui in passato è andata spesso male, come visto con Gattuso e Ancelotti. Guardando i numeri, però, il lavoro del Napoli parla chiarissimo. Ora è ancora presto per fare previsioni sul prossimo campionato. Il mercato resta molto aperto, per quanto sia difficilissimo anche per le big della Serie A”.