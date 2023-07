Bruscolotti elogia Di Lorenzo: “È l’ultima bandiera del calcio attuale”

Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore e leggenda del Napoli, ha parlato in un’intervista a Il Mattino delle bandiere, ormai quasi scomparse nel calcio moderno. L’ex difensore ha però anche elogiato la fedeltà e l’amore per la maglia dimostrati finora da Di Lorenzo.

Ecco le sue parole: “Assenza di bandiere? Il calcio è cambiato anche in questo. Si è persa la figura del simbolo e della bandiera. Ripenso ai Mazzola e ai Rivera che spesso dovevo anche marcare, mentre Baresi e Maldini erano dall’altra parte del campo rispetto a me, ma li guardavi e sapevi di avere un punto di riferimento“.

Il Napoli ha una bandiera? “Di Lorenzo è un uomo simbolo: è il capitano e la bandiera di questo Napoli. È un esempio per quelli che crescono e penso che per la società sia importante avere un elemento così nello spogliatoio. Ha imparato ad amare Napoli, una città che è impossibile non amare. A parte Di Lorenzo non vedo altre bandiere nel calcio attuale”.