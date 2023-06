L’ex esterno della Fiorentina e non solo, Manuel Pasqual, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per dire la sua sul Napoli di Rudi Garcia. Queste le sue parole: “La scelta dell’allenatore da parte di ADL mi ha sorpreso molto. Rudi Garcia è un ottimo allenatore ma forse ci voleva qualcun altro per continuare il fantastico lavoro fatto da Luciano Spalletti. Tra i nomi in ballo c’era anche Paulo Sousa. Io l’ho avuto come tecnico diverse stagioni fa e posso affermare che ha grandissima competenza. Forse pecca un po’ nella gestione del gruppo ed è per questo, a mio avviso, che ADL ha scelto il francese.

Il Napoli ha già cambiato allenatore e molto probabilmente perderà Kim, per fare bene bisognerà ripartire dallo zoccolo duro della squadra. Spalletti ha creato un gruppo fantastico e deve essere compito loro continuare a far sognare i tifosi. Alcuni calciatori hanno fatto la differenza quest’anno e, anche se qualcuno dovesse partire, quelli che restano devono dare il massimo per aiutare i nuovi che arriveranno e, ovviamente, Rudi Garcia“.