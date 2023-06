L’ex storico attaccante del Napoli, Roberto Sosa, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la scelta di Rudi Garcia come nuovo allenatore degli azzurri e non solo. Queste le sue parole: “Non ho preoccupazioni per la prossima stagione del Napoli! Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, mi godo la fantastica stagione passata senza pensare costantemente al futuro.

Certo la scelta di Rudi Garcia mi ha lasciato un po’ perplesso. Un allenatore che viene dal campionato arabo non mi convince troppo poi ci ho pensato. Per il francese deve essere grande motivo di orgoglio essere richiamato in Italia e sono sicuro che darà tutto per provare a riconfermare il Napoli tra le grandi.

Kvara merita assolutamente il rinnovo! Nessuno avrebbe mai scommesso che potesse diventare il miglior calciatore della Serie A eppure è andata così. Gli ultimi due mesi leggermente sottotono non cancellano le strabilianti partite che hanno trascinato gli azzurri alla vittoria. Spero che possa restare ancora a lungo a Napoli, Kvicha ha un futuro radioso che lo attende“.