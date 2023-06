TMW – Trevisani: “Garcia ottima scelta per il Napoli! Vi spiego perché”

Il noto giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla scelta di Rudi Garcia come sostituto di Spalletti al Napoli. Queste le sue parole: “Spalletti è un mago, ho sempre affermato che è il miglior allenatore italiano. Rudi Garcia non è un genio ma è molto furbo, non ha mai stravolto le squadre in cui è stato ed è per questo che sono sicuro sia la scelta giusta per questa squadra. Contrariamente a quanto si pensi, il Napoli ha solamente bisogno di un condottiero che sfrutti quanto di buono è stato costruito in questi anni. Rudi Garcia rientra perfettamente in questi parametri“.