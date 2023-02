Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima di andare con la conferenza di Spalletti e Di Lorenzo.

In primis, ADL ha annunciato il ritardo della squadra a causa di problemi all’aeroporto.

Poi, ha parlato ai giornalisti presenti:

“Questa non è una sfida storica, noi siamo sempre stati abituati in Europa a giocare delle partite importanti, sin dall’Intertoto in Grecia, dove vi offrii una cena a base di pesce, non vi ricordate”.

E’ una rivincita dopo lo scetticismo estivo dei tifosi?

“Mah, il tifoso ha sempre ragione, è giusto che dica la qualunque, anche perché vive un calcio virtuale, a volte scommette e dunque ci sta che dicano di tutto e siano scettici, anche perché loro ci mettono il cuore, la passione, ma noi che siamo dentro sappiamo come era la situazione. Infatti, il 30 maggio dissi che avremmo vinto lo Scudetto”.

Ma Spalletti era scettico…

“Il nostro allenatore è bravo, come quelli che abbiamo avuto. Poi, Spalletti deve allenare e non è il suo ruolo conoscere tutti i giocatori, e quest’anno ne abbiamo pescati di bravi. Complimenti a Giuntoli che aveva individuato già, ad esempio, Kvara nel 2020, ma noi rinunciammo a prenderlo perché avevamo perso 200 milioni e il Rubin Kazan ci chiese 30 milioni, ma all’epoca ci sembrò inopportuno spenderli per lui che aveva solo 18 anni”.

Quale è il segreto di questa squadra?

“Non c’è nessun segreto, noi giochiamo per divertirci e divertendoci”.

E’ un sogno conquistare la Champions?

“Beh, vincere la Champions ha molto più appeal, perché ti rilancia anche l’immagine del mondo. Già Napoli ha un’immagine importante, e sono contento che gli americani hanno rivalutato la bellezza di Ischia, definendola tra le più belle al mondo. Nel 1954, un film famoso, “Il pirata con la barba verde”, fu girato a Ischia, non ai Caraibi”.

Poi, la chiosa:

“Io non capisco tutta quest’eccitazione per i risultati che stiamo ottenendo, sono dei risultati importanti, frutto di programmazione, competenza ed onestà”.