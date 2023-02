Giovanni Di Lorenzo, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Mediaset, dove ha parlato in questi termini della gara di domani:

La Champions è un sogno o è qualcosa di più concreto?

“Non dobbiamo guardare in avanti, domani è una gara importante, l’Eintrache è forte, e noi dobbiamo pensare solo gara dopo gara e poi vedremo dove arriveremo”.

L’Eintracht è una squadra solida. Kolo Mouani è il pericolo maggiore?

“Si, sicuramente è un giocatore importante, forte, ma c’è anche Goetze che è campione del mondo e altri giocatori importanti, grandi, quindi dovremo stare attenti e cercare in fase di possesso di metterli in difficoltà”.

Questa squadra, gara dopo gara, ha preso certezze. Che effetto fa sapere che ora in tanti pensano che potete andare lontano?

“Ci sono stati dei passaggi che hanno aumentato la nostra autostima, tra cui le gare del girone. Domani non vediamo l’ora di scendere in campo, l’abbiamo preparata bene e siamo ansiosi di giocare”.

Come stanno i tuoi compagni? Sono carichi?

“Non ho dubbi, ci alleniamo sempre al massimo, tutti sanno dell’importanza della gara e vogliamo giocarcela, ora che siamo qui”.

Avere Kvara e Osimhen vi lascia più tranquilli?

“Sono giocatori forti, non sto qui a ricordarlo io, sono importanti per noi, ma ancora più importante è il gruppo. Tutti spingono al massimo, anche chi non gioca dà il 110% e penso che si veda in campo”.