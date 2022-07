Imparato: “Il Napoli ha avuto delle perdite troppo importanti, su Politano…”

Il giornalista Gaetano Imparato ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Ha toccato alcuni temi sul Napoli molto interessanti.

“Meret ha bisogno di essere affiancato da un collega più esperto. In questo senso, Ospina doveva restare a Napoli; la passata stagione il colombiano ha portato almeno 7 punti in classifica. Ora però va rinforzata la difesa. La perdita di Koulibaly è pesante, era il miglior difensore del campionato. Inoltre, è fondamentale che Politano non vada altrove perché avere un esterno mancino in rosa è fondamentale.”