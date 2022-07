Ormai manca solo l’ufficialità: Kalidou Koulibaly è un calciatore del Chelsea. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio lo conferma. Secondo il noto giornalista, il senegalese avrebbe appena firmato per i Blues. Ora è in viaggio verso Los Angeles, dove i suoi nuovi compagni di squadra sono in ritiro pre-campionato.

#Calciomercato | @sscnapoli, Kalidou #Koulibaly ha firmato per il Chelsea ✍️🔵 Ora il volo per gli USA ✈️ https://t.co/GpF06PY2ZO — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2022