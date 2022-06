Ag. Zerbin: “Alessio si giocherà le sue carte per restare a Napoli, che emozione l’esordio in Nazionale!”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: “Mi sono commosso quando è sceso in campo con la Nazionale, era al settimo cielo sin dalla convocazione. Ha dovuto fare una dura gavetta per arrivare sin qui e ora vedremo come andrà il ritiro con il Napoli. Spalletti farà le sue valutazioni, io spero che Alessio resti in azzurro ma in caso contrario parleremo con Giuntoli per trovare la soluzione migliore. Credo che sia pronto per il Napoli, altrimenti Mancini non lo avrebbe fatto esordire. Nello stesso ruolo gli azzurri hanno preso Kvarathskelia, ma Zerbin ci proverà. Eventualmente ci sono molti club che lo prenderebbero di corsa”.