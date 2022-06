Con il Senagal è riuscito a raggiungere la vetta nel girone per la qualificazione al prossimo mondiale, con il Napoli, invece, la storia è diversa. Tante voci attorno al nome del gigante senegalese e dopo il match di ieri sera, il calciatore ha confermato le voci dicendo: “Sicuramente, ora il mio pensiero è rivolto al Senegal. Poi ci saranno le vacanze per recuperare le energie spese in quest’anno. Per il futuro non ho certezze, Napoli è casa mia, però non sono sicuro di rimanere.” Alla domanda sull’interesse del Barcellona, Koulibaly ha aggiunto: “L’impegno con la nazionale, mi ha tolto tanto tempo, per cui non ho avuto nessun contratto. L’estate è lunga e vedremo in Europa cosa accadrà.” Parole forti quelle del colosso napoletano, le quali alimentano le fiamme del mercato.