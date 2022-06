La stagione di Gerard Deulofeu è stata superlativa. Le squadre sul calciatore, confermano la grande forma del ragazzo. Il Napoli è la società indubbiamente più avanti per la questione Deulofeu. Sicuramente il calciatore partirà da Udine, però nella trattativa si è inserito prepotentemente la Real Sociedad. La volontà dello spagnolo pare tendere dalla parte dei partenopei, i quali devono solo trovare l’accordo con la squadra proprietaria del cartellino del giocatore. La squadra spagnola vorrà impegnarsi per ingaggiarlo, vista la partenza indiscussa di Januzaj, altro nome che in passato aveva attirato Giuntoli.